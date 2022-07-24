За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 89 человек

Фото: permkrai

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 89 жителей региона. Больше всего заболевших в Перми - 56 человек

- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 11 ранговое место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом растет в Пермском крае уже третью неделю. Чаще болеют люди в Перми, Березниках и Пермском районе. Средний возраст заболевших - 39 -45 лет. Все это говорит о том, что новая волна коронавируса будет, и придет она в Пермский край уже в августе. Мы подготовили ответы на 10 важных вопросов о том, какой она будет.

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