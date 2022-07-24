МЧС предупреждает о дождях, грозах и сильном ветре в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Пермского гидрометцентра, днем в понедельник, 25 июля, в Пермском крае пройдут дожди, прогремят грозы и усилится ветер. При грозе порывы метра могут достигать 20 метров в секунду. При этом жаркая погода сохранится. После полудня на юго-востоке края столбик термометра преодолеет отметку в +30 градусов , на остальной территории региона и в Перми будет +27…+29 градусов.

В краевом МЧС рекомендуют пермякам, не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций и не парковать рядом с ними автомобили.

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