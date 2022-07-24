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Общество24 июля 2022 6:43

Пермяк выиграл в лотерею три миллиона рублей, не отгадав ни одного числа

Имя победителя пока остается тайной
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Имя победителя пока не раскрывается. no_title

Имя победителя пока не раскрывается. no_title

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Перми решил попытать удачу в лотерее «Все или ничего». Это быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.

Как сообщает издание Business-class, со ссылкой на пресс-службу «Столото», пермяку удалось выполнить второе условие розыгрыша - не угадать ни одного числа. Так он стал обладателем суперприза в 3 миллиона рублей. Имя победителя пока остается тайной.

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