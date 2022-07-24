Пермские волонтеры нашли родителей потерявшейся 6-летней девочки

Фото: Олег ЗОЛОТО
Волонтеры поискового отряда "Прикамье Поиск" нашли родителей потерявшейся шестилетней девочки.
Напомним, вечером 23 июля в официальной группе волонтеров "Прикамье Поиск" в соцсетях появилась запись с просьбой найти родных потерявшейся шестилетней девочки. Добровольцы опубликовали фотографию и имя ребенка, но обстоятельства ее исчезновения не сообщались.
К счастью, поздним вечером этого же дня поисковики сообщили, что родители ребенка нашлись.
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