В Перми полиция остановила концерт группы Anacondaz

Фото: скриншот видео из соцсетей

В Перми полицейские прервали концерт российской рэп-рок-группы Anacondaz. О произошедшем в соцсетях сообщил лидер группы Артем Хорев. По словам музыканта, группа успела сыграть четыре песни, после чего на сцене появились полицейские и прервали концерт.

Полицейских было около 30 человек, они приехали на нескольких машинах. Официальная причина отмены выступления пока не сообщается. К слову, за день до концерта в Перми, в Екатеринбурге был также отменен концерт Anacondaz. Как рассказали музыканты в своем телеграм-канале, концерт не состоялся по требованию МВД.

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