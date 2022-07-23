В Перми ищут родителей 6-летней девочки

"Пермь, ищем родителей!", - такая информация появилась поздно вечером в группе поискового отряда "Прикамье Поиск". Волонтеры опубликовали фото девочки. Известно, что ее зовут Вероника Томилина.

При каких обстоятельствах и где ребенок был найден не сообщается. Если вы знаете эту девочку и ее родителей, сообщите по телефону 102 или 112.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 июля, волонтеры выходили на поиски ребенка. 10-летний мальчик ушел погулять из дома в поселке Новый Крым в Кировском районе города и пропал. В 0.30 волонтеры объявили срочный сбор на поиски. Спустя несколько часов его нашли.

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