В Перми закрылся еще один ресторан

Вход в ресторан был платным.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми закрылся ресторан честных цен «Счастье рядом». Об этом сообщает издание Business Class. Он находился в здании по улице Сибирской, 46. У входа идут ремонтные работы, а на сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже помещения бывшего ресторана. Хотя официально о закрытии ресторана владельцы не сообщали.
«Счастье рядом» не проработало и года, у заведения был необычный формат, которого ранее не было в нашем городе. Гости платили за вход и могли заказать блюда и напитки из меню по себестоимости.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65