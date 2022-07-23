В Перми закрылся еще один ресторан

Вход в ресторан был платным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми закрылся ресторан честных цен «Счастье рядом». Об этом сообщает издание Business Class. Он находился в здании по улице Сибирской, 46. У входа идут ремонтные работы, а на сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже помещения бывшего ресторана. Хотя официально о закрытии ресторана владельцы не сообщали.

«Счастье рядом» не проработало и года, у заведения был необычный формат, которого ранее не было в нашем городе. Гости платили за вход и могли заказать блюда и напитки из меню по себестоимости.

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