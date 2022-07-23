В Пермском крае ожидаются жаркие дни и грозы

На неделе в прикамье будет жарко.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погоде в Пермском крае позавидуют даже южные регионы. В то время как Сочи заливают дожди, в Прикамье в ближайшие дни ожидается 30-градусная жара.
По информации синоптиков 24 июля будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью +12…+17 градусов, при прояснениях до 7, днем +25…+30 градусов. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Местами по территории Пермского края и в Перми сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).
25 июля, в понедельник, ночью в основном без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем на севере +22…+27°, на юге до 32°.
26 июля дождь, гроза. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью +13…+16°, днем +25…+28°.
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