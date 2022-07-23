В Перми на две недели перенесут остановку «Станция Пермь-I»

Остановки вернутся на прежнее место. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автобусную остановку «Станция Пермь-I» перенесут. С 25 июля по 8 августа транспорт будет останавливаться около здания железнодорожного вокзала. Об этом рассказали в администрации Перми. Изменения связаны с ремонтными работы.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 23 июля остановка «Театр оперы и балета» становится снова действующей в обе стороны для трамваев № 4, № 7 и № 12.

Напомним, из Перми до Белой горы 26 июля начнется крестный ход. В этом году в первый день шествия верующие начнут свой путь в 9.30–10.00 от Крестово-Митрофаниевского храма, что находится в здании Художественной галереи на проспекте Комсомольском, 6.

Для безопасности паломников на улицах Перми будут временно ограничивать движения всех видов транспорта по мере продвижения колонны. Автобусные маршруты могут быть задержаны в пути на полчаса.