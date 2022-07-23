Пермяки необычно поздравили с днем рождения актера из сериала «Реальные пацаны»

Пермяки необычно поздравили Владимира Селиванова с днем рождения. Фото: кадр видео из соцсетей В. Селиванова.

Актер и музыкант из Перми Владимир Селиванов, он же Вован из сериала «Реальные пацаны», 22 июля отпраздновал день рождения.

Необычно поздравили своего земляка жители Перми вместе с актером и режиссером Антоном Богдановым.

В пятницу на эспланаде проходили съемки финальной сцены к фильму «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2». Несколько сотен людей расставили в цифру 300 – это такой подарок Перми к юбилею. Сидя на вышке, режиссер фильма Антон Богданов попросил актеров массовой сцены прокричать: «С днем рождения, Вова».

И вот что из этого получилось.

Владимир Селиванов в социальных сетях опубликовал это поздравление и поблагодарил всех, кто в нем участвовал.

- Самое эпичное поздравление в жизни, спасибо Антон Богданов и родные люди Перми, слезы радости, как приятно! – написал актер.

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