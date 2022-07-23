Пожар на мусорном полигоне под Пермью ликвидирован

В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов. В МЧС сообщили, что на данный момент тление ликвидировано.
Пожарные потушили территорию и залили полигон водой. Потом его с помощью бульдозеров, самосвалов и экскаваторов засыпали песком, грунтом и глиной, чтобы не поступал кислород.
Напомним, приблизительная площадь возгорания составила тысячу квадратов. Специалисты утверждали, что угрозы жизни, здоровью населения и окружающей среде - не было.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65