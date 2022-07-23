Пожар на мусорном полигоне под Пермью ликвидирован

В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов. В МЧС сообщили, что на данный момент тление ликвидировано.

Пожарные потушили территорию и залили полигон водой. Потом его с помощью бульдозеров, самосвалов и экскаваторов засыпали песком, грунтом и глиной, чтобы не поступал кислород.

Напомним, приблизительная площадь возгорания составила тысячу квадратов. Специалисты утверждали, что угрозы жизни, здоровью населения и окружающей среде - не было.

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