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Происшествия23 июля 2022 6:28

Пожар на мусорном полигоне под Пермью ликвидирован

Спасатели справились с тлением за трое суток
Анна Маркова
В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов.

В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском районе три дня пожарные боролись с тлением мусора на полигоне бытовых отходов. В МЧС сообщили, что на данный момент тление ликвидировано.

Пожарные потушили территорию и залили полигон водой. Потом его с помощью бульдозеров, самосвалов и экскаваторов засыпали песком, грунтом и глиной, чтобы не поступал кислород.

Напомним, приблизительная площадь возгорания составила тысячу квадратов. Специалисты утверждали, что угрозы жизни, здоровью населения и окружающей среде - не было.

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