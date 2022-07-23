В Пермском крае произошел крупный пожар

Сгорели две бани и гараж. Фото: ВК ЧП Кунгур.

В Кунгуре 22 июля произошел крупный пожар по улице Ситникова, 23. Как сообщили в социальной сети местные жители, горели две бани и гараж. В МЧС по Пермскому краю уточнили, что площадь возгорания составила 90 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

- Сообщение поступило в 17.25, пожар был ликвидирован в 17.44, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. На вызов реагировали 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65