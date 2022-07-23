В Перми окончены поиски 10-летнего мальчика

Мальчика искали ночью 23 июля.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми окончены поиски пропавшего ребенка. В пятницу, 22 июля, 10-летний мальчик ушел погулять из дома в поселке Новый Крым в Кировском районе города и пропал. В 0.30 волонтеры объявили срочный сбор на поиски.
«Всех, кто хочет принять участие, ждут на улице Генерала Панфилова 9, В Кировском районе. Искать пропавшего будем как в городе, так и в лесу», - написали волонтеры отряда «Регион 59».
Спустя несколько часов появилась информация, что мальчик найден, жив. Где нашли ребенка, не сообщается.
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