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Общество23 июля 2022 4:41

В Перми окончены поиски 10-летнего мальчика

Ребенок пропал 22 июля
Анна Маркова
Мальчика искали ночью 23 июля.

Мальчика искали ночью 23 июля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми окончены поиски пропавшего ребенка. В пятницу, 22 июля, 10-летний мальчик ушел погулять из дома в поселке Новый Крым в Кировском районе города и пропал. В 0.30 волонтеры объявили срочный сбор на поиски.

«Всех, кто хочет принять участие, ждут на улице Генерала Панфилова 9, В Кировском районе. Искать пропавшего будем как в городе, так и в лесу», - написали волонтеры отряда «Регион 59».

Спустя несколько часов появилась информация, что мальчик найден, жив. Где нашли ребенка, не сообщается.

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