Семеро школьников из Прикамья стали победителями финала «Большой перемены» среди учащихся 5-7 классов

Фото: краевое правительство.

В Международном детском центре «Артек» состоялась торжественная церемония подведения итогов финального этапа Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 5-7 классов, а также участников международного трека конкурса.

Призы победителей – путевку поездки по стране – получили 300 школьников. Среди них - семь учеников из Пермского края: пять школьников из Перми и два из Соликамского городского округа.

Призеры на поезде «Большой перемены» совершат путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, посетят 12 городов и побывают на озере Байкал.

Завоевать награду было непросто: российские школьники придумывали собственные миры, а иностранцы разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали их умение работать в команде, инициативность, способность к логическому мышлению.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, нашему региону нужна инициативная креативная молодежь.

- Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, и их лучшие проекты и инициативы были поддержаны и реализованы, - отмечал Дмитрий Махонин. - Мы продолжим создавать условия, чтобы молодежи было комфортно жить и учиться в Пермском крае.

В международном треке финала «Большой перемены» победителями стали 58 школьников, 22 из них – ребята из Донецкой народной республики, 9 представителей Казахстана, 5 – из Республики Молдова. Они смогут бесплатно пройти обучение в ведущих российских вузах.

НАША СПРАВКА

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.