Донецкие ботаники предложили переоборудовать кизеловские шахты в Прикамье для экскурсий

По площади Донецкий ботанический сад в 100 раз больше пермского. Фото: сайт организации.

Пермский классический университет и Донецкий ботанический сад по видеоконференцсвязи подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под экземплярами документа поставили ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и директор Донецкого ботсада Светлана Приходько.

По площади ботанический сад в Донецке – один из самых крупных в Европе. Занимая 200 гектаров, он в сто раз больше Пермского, который существует при университете. Но направление деятельности – сходное. И там, и там ученые-ботаники пополняют коллекцию сортов сирени, добавляя к ней собственные выведенные сорта. И в Перми, и в Донецке выращивают, сохраняя, местные виды растений, занесенные в Красную книгу. Оба ботанических сада проводят экскурсионную и просветительскую деятельность, которая, правда, в Донецке сейчас приостановлена.

Пермяки признались, что их очень заинтересовала тематика промышленной ботаники и экологии, которую успешно разрабатывают донецкие ученые. Дмитрий Красильников предложил объединить в этой сфере усилия.

- Мы с удовольствием будем совместно работать с пермскими учеными, - пообещала Светлана Приходько. – Мы знаем, что у вас есть заброшенные шахты Кизеловского угольного бассейна. Мы разрабатывали проект рекультивации угольных терриконов и создания на базе закрытых шахт музея горного дела, который могли бы посещать промышленные туристы. Но он пока отложен до лучших времен. Мы готовы поделиться с пермяками нашими наработками.