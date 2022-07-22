В Перми отец и сын переоборудовали гараж в цех по производству наркотиков

В краевом центре Прикамья отец и сын договорились организовать семейный бизнес. Выпускать решили выгодный, как им казалось, товар – наркотики.

Причем дело поставили на широкую ногу: в личном гараже организовали целую лабораторию по производству наркотических средств, планируя производить их килограммами. Нужную аппаратуру заказали через всемирную сеть.

Но произвести успели только килограмм наркотиков, чего, впрочем, вполне достаточно для статьи о незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, по которой их теперь и будут судить. Отец при этом может больше никогда не увидеть своего сына.

- В конце прошлого года они организовали незаконное производство наркотических средств в принадлежащем им гараже, приобрели в сети интернет необходимое оборудование и ингредиенты, и произвели почти килограмм готовых наркотиков, - рассказали в прокуратуре Пермского края. – Продать их хотели также через интернет, но их задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Одному из обвиняемых за совершение указанных преступлений может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.