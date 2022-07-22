Пермское отделение Сбербанка поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником

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Сфера торговли – один из самых широких и важнейших секторов экономики. Динамичность и эффективность развития торговли - признак экономического роста региона, его инвестиционной привлекательности и повышения благосостояния населения.

В последние годы торговая отрасль Прикамья развивается не только через физическую сеть, но и с помощью механизмов e-commerce. Согласно аналитике, за последние два года обороты и доли продаж в интернете выросли в три раза, а показатель среднего числа заказов через интернет в Пермском крае уже выше, чем по России в целом – 7,7 против 5,2. Вторая выгода от e-commers – создание новых рабочих мест. В Пермском крае эти перспективы оценивают в 50 тыс.

Кроме того, реализация товаров через электронные площадки имеет ряд преимуществ, например, возможность воспользоваться логистической инфраструктурой и снять вопросы хранения, отгрузки и доставки товаров.

Для укрепления позиции пермских предпринимателей в электронной торговле 21 апреля 2022 года Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева подписали дорожную карту по развитию инфраструктуры e-commerce в регионе.

Благодаря реализации мероприятий дорожной карты предприниматели получать доступ к образовательным и консультационным программам по направлению развития электронной торговли в Пермском крае. В рамках разработки концепции Регионального центра электронной торговли Пермского края будут подготовлены технологические инструменты для поддержки локальных товаропроизводителей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы гордимся пермскими предпринимателями и нашими клиентами! С каждым годом отрасль крепнет и растет, преодолевая все преграды на пути. А мы делаем все возможное, чтобы помогать бизнесу и развивать его. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником. Желаю вам расширения горизонтов возможностей, стабильной выручки и благоприятных экономических условий!».

Также ко Дню работников торговли Сбер подготовил специальные предложения, которые будут действовать в период с 18 по 31 июля 2022. Ознакомиться с полным перечнем продуктов и сервисов можно на сайте акции.