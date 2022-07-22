В Прикамье девочке оторвало часть пальца на уличном тренажере

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре 2019 года в березниковском парке культуры и отдыха маленькая девочка решила позаниматься на тренажере «Гребля». Палец ребенка попал в металлическую трубу с открытым концом и неровной кромкой, в результате чего девочке оторвало часть пальца.

Она перенесла пять серьезных операций, долгое время не могла посещать занятия. Повреждение кисти сказалось и на возможностях обучения в школе - возникли сложности с письмом и психологические трудности в общении со сверстниками, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Тогда мама девочки обратилась с иском о компенсации морального вреда в суд. Оказалось, что МКУ «Служба благоустройства города Березники» не провело необходимое гарантийное обслуживание и ремонт уличных тренажеров, которые имели ряд повреждений. Так, на тренажере «Гребля» отсутствовала торцевая заглушка трубы, в результате чего и произошел несчастный случай.

Березниковский городской суд обязал выплатить МКУ компенсацию морального вреда ребенку в размере 450 тысяч рублей и 70 тысяч рублей за моральный вред маме девочки. Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменения.

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