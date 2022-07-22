В Перми отремонтируют 8 домов по улице Малкова и на шоссе Космонавтов

Фото: пресс-служба Правительства
Подрядчики приступили к капремонту шести домов в Перми по улице Малкова и на шоссе Космонавтов. Зданиям обновят крышу, фасад и фундамент. Всего в планах властей преобразовать восемь зданий.
- Разработал проектно-сметную документацию для проведения строительных работ фонд капремонта, - сообщает пресс-служба правительства.
Так, отремонтируют 14, 16, 18 и 20 дома по улице Малкова, дом №8 по улице Локомотивной, а также дома 110, 112 и 114 на шоссе Космонавтов.
Кроме того, дополнительно установят водосточные системы и заменят утеплитель на козырьках зданий.
На все виды работ действует гарантия 5 лет. Завершить ремонт хотят до конца мая 2023 года.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пермские власти хотят сдать «Дом Рогова» за 560 рублей в год
Здание является объектом культурного наследия и ему необходим ремонт (Подробнее...)