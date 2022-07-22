В Перми отремонтируют 8 домов по улице Малкова и на шоссе Космонавтов

Фото: пресс-служба Правительства

Подрядчики приступили к капремонту шести домов в Перми по улице Малкова и на шоссе Космонавтов. Зданиям обновят крышу, фасад и фундамент. Всего в планах властей преобразовать восемь зданий.

- Разработал проектно-сметную документацию для проведения строительных работ фонд капремонта, - сообщает пресс-служба правительства.

Так, отремонтируют 14, 16, 18 и 20 дома по улице Малкова, дом №8 по улице Локомотивной, а также дома 110, 112 и 114 на шоссе Космонавтов.

Кроме того, дополнительно установят водосточные системы и заменят утеплитель на козырьках зданий.

На все виды работ действует гарантия 5 лет. Завершить ремонт хотят до конца мая 2023 года.

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