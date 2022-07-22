Фото: "Тенториум"

В Перми шестилетнего мальчика, который захлебнулся в бассейне «Тенториума», выписали из больницы. Об этом нам рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

Сейчас мальчик в удовлетворительном состоянии. Врачи говорят, что ему очень повезло, так как поступил в больницу он будучи "тяжелым" пациентом.

Напомним, в прошлый четверг, 15 июля в бассейне комплекса «Тенториум» захлебнулся шестилетний мальчик. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. На следующий день маленькому пациенту уже стало лучше. А 19 июля его выписали из больницы.

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