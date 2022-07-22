В Прикамье пропал 38-летний мужчина

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В Пермском крае бесследно исчез 38-летний Андрей Кучев. Как сообщает краевой поисковый отряд «Лиза Алерт», 20 июня 2022 года мужчина перестал выходить на связь с родными.

Может находиться в любом районе или городе Пермского края.

Особые приметы: среднее телосложение и рост 180 сантиметров, темно-русые короткие волосы и голубые глаза.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам:

- 112;

- 8 (800) 700-54-52.

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