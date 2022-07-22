«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости погашения долгов за тепло

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям Перми и Пермского края перед отправкой в отпуск или поездкой на дачу убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду. Именно лето — оптимальный период для погашения «теплового» долга, так как в межотопительный сезон отсутствуют платежи за услуги отопления и нагрузка на семейные бюджеты клиентов снижена.

Отсутствие непогашенных обязательств перед поставщиками коммунального ресурса позволит избежать проблем при отправлении на летний отдых. На сегодняшний день около 15 тысяч «тепловых» должников в Перми и крае внесены в списки лиц, которым запрещен выезд за границу. Часто туристы узнают об этом только на стойке регистрации в аэропорту или на вокзале и не имеют возможности оперативно погасить долг, лишаясь возможности отправиться на отдых. Туристы-должники, которые направляются на отдых на личном автомобиле, могут быть остановлены на автотрассах в рамках совместных рейдов ГИБДД и судебных приставов. Арест транспортного средства также лишит возможности успешно провести запланированный отпуск.

Вместе с тем, своевременная оплата не только избавит от проблем, но и позволит повысить качество проживания в Вашем доме.

«В Пермском крае стартуют акции «Старший по дому — надежный партнёр» и «Лучшее ТСЖ». В рамках этих кампаний дома, жители, которых лучше всего соблюдают платежную дисциплину, получат поощрения.«ЭнергосбыТ Плюс» с благодарностью относится к клиентам, которые соблюдают финансовую дисциплину. В знак признательности мы регулярно проводим для них поощрительные акции и мероприятия. Ведь именно благодаря ответственности таких людей у нас есть возможность содержать и развивать системы теплоснабжения крупнейших городов Прикамья», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

В настоящее время в Пермском крае также действует совместная информационная акция Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП по Пермскому краю «В теплое будущее без долгов». В ходе акций клиенты могут проверить наличие задолженности и узнать, как ее погасить. Данные можно получить любым удобным способом: обратившись в расчетно-кассовый центр (контакты Вашего РКЦ можно найти в квитанции за тепло и горячую воду) и на сайте УФССП по Пермскому краю.