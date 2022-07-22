Сергей Карякин. Фото: chess24.com

В день открытия турнира, 23 июля, в Перми по быстрым шахматам «Кубок президента федерации шахмат Пермского края» посетит чемпион мира Сергей Карякин. Участие в турнире подтвердили более 100 профессиональных шахматистов из России.

Как рассказали в Минспорта Пермского края, по своему профессиональному уровню турнир соберет сильнейших шахматистов страны, среди них которых: один гроссмейстер, два международных мастера, девять мастеров ФИДЕ мастеров.

Почетным гостем планирует стать чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Кубок президента федерации шахмат Пермского края пройдет в Перми 23 июля на четвертом этаже ТЦ IMALL «Эспланада». Начало в 12:00. (0+)

Стоит отметить, Пермь славится своими шахматными традициями. Пермячка Александра Костенюк в августе 2021 года стала победителем Кубка мира по шахматам, который проходил в Сочи, а 28 декабря того же года выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид) среди женщин. Этот титул она завоевала впервые, ранее она трижды становилась второй. Александра Костенюк является номинантом на соискание Строгановской премии 2021.

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