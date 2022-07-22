В селах Прикамья в 2 раза ускорили интернет

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МегаФон впервые обеспечил 4G-покрытие для 35 тысяч сельских жителей Пермского края. Строительство сети проводилось с начала лета в населенных пунктах 5 районов региона. Скорость мобильного интернета после запуска новых базовых станций увеличилась в два раза.

Новое качество мобильной сети стало доступно в 11 населенных пунктах: Бершеть, Вознесенское, Енино, Жебреи, Зюкайка, Кондратово, Кукуштан, Курашим, Ласьва, Сарс, Сабарка. Чтобы обеспечить высокие скорости мобильного интернета и расширить покрытие специалисты компании использовали диапазон LTE 1800 МГц, который лучше проникает внутрь помещений и имеет повышенную дальность распространения сигнала.

Теперь приложение Госуслуги сельчане могут установить на смартфон за десять секунд, скачать новый альбом любимого исполнителя – за 3 минуты. Абоненты компании активно осваивают скоростной интернет-доступ. После запуска 4G ежедневный объем трафика увеличился на 25% и составляет 1500 гигабайтов, что сравнимо с просмотром 2 тысяч эпизодов любимого сериала.

После проведенной модернизации жители края также смогут пользоваться передовой технологией звонков VoLTE, чтобы голос звучал естественно и кристально чисто, а соединение происходило мгновенно.

Скорости мобильного интернета подросли еще в 9 городах края – за счет установки дополнительных базовых станций. Инженеры расширили площадь покрытия и увеличили емкость сети 4G в Перми, Березниках, Кудымкаре, Добрянке, Лысьве, Чернушке, Александровске, Соликамске, Усолье.

«Только с начала года МегаФон построил и модернизировал свыше 50 базовых станций с поддержкой LTE в сельской местности и городах Пермского края. При проектировании сети и прогнозировании нагрузки мы используем собственные аналитические инструменты на основе BigData. Это позволяет качественно планировать строительство и модернизацию телеком-оборудования и реагировать на растущие запросы абонентов», – отмечает технический руководитель МегаФона в Пермском крае Константин Королев.