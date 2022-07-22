В Перми сносят аварийный дом по улице Соломина

.

Прямо сейчас в Перми сносят аварийный дом по улице Василия Соломина, 12. Об этом рассказали в мэрии города.

Дом уже полностью расселен, а закончить его демонтаж планируется к 5 августа. Построен дом был в 1956 году. Всем жильцам этого дома уже предоставлено другое жилье.

Как отметили в мэрии, ликвидация аварийного жилищного фонда в дальнейшем позволит использовать земельные участки для строительства и обустройства новых социальных объектов, жилых домов и мест отдыха.

Напомним, с начала 2022 года в Перми уже снесено 13 аварийных домов по адресам: улица Монастырская, 75, Парковый проспект, 24, 26, улица Куйбышева, 80а, 80б, улица Танцорова, 15, улица Боровая, 20, улица Василия Каменского, 19, улица Нытвенская, 5, улица Челюскинцев, 10, улица Лодыгина, 49, 51, улица Мильчакова, 17.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65