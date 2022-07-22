На территории Пермского края за сутки пожары произошли в семи населенных пунктах

Фото: МЧС Пермского края.

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС приняли участие в ликвидации последствий 13 техногенных пожаров. Пожары 21 июля зафиксировали: шесть - в Перми, два - в Лысьвенском округе; по одному – в Осинском, Александровском, Кунгурском и Чердынском округах, Пермском районе.

Горели: бани - в Лысьвенском округе и Орджоникидзевском районе Перми; здание кафе - в Индустриальном районе Перми; неэксплуатируемые здания - в Осинском, Лысьвенском, Александровском и Кунгурском округах, Ленинском районе Перми; мусор на открытой территории - в Орджоникидзевском районе Перми; многоэтажный жилой дом - в Дзержинском районе Перми; здания из металлопрофиля - в Индустриальном районе Перми; гараж - в Чердынском округе; надворные постройки - Пермском районе. На погибших не обнаружено, травмировано - два человека.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 21 июля 2022 года на территории Пермского края 160 профилактическими группами в количестве 348 человек проведены мероприятия:

- Осуществлено 1520 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 2285 человек;

- Распространено 1740 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, по 22 июля 2022 года на территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс). В связи с высокой пожарной опасностью краевое управление МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Лесные пожары на территории региона не зафиксировали.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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