Пермь заняла 10 место по IQ городов за 2021 год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минстрой России опубликовал индекс IQ городов за 2021 год. Учитывались 47 показателей, по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.

В категории «Крупнейшие города» лидерами стали: Москва (117,16 балла), Питер (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Пермь заняла 10 место, набрав 67,71 балла.

По результатам прошлого года среднее значение индекса достигло 52,6 баллов из 120 возможных, что на 16% больше, чем в 2020 году, сообщает краевая пресс-служба минстроительства.

Напомним, ранее стало известно, что Пермь вошла в ТОП-10 самых зеленых городов России. Так, площадь лесов и парков в городской черте составляет 56%.

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