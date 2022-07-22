Пермяки перестают отдыхать «дикарями»

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Специалисты МТС изучили траты жителей Пермского края на путешествия в первый летний месяц 2022 года. Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июне количество покупок в турагентствах выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным МТС Банка самым популярным направлением для отдыха пермяков в этом году стала Турция. Количество туристов выросло в четыре раза в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке других популярных направлений — Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Аналитики МТС Банка также отмечают, что в 2022 году пермяки в два раза больше, чем в прошлом году тратят на покупки билетов на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни

Несмотря на ограничения авиасообщения с европейскими странами и с городами юга России по сравнению с прошлым годом количество покупок авиабилетов выросло на 33%, а средний чек в июне 2022 года вырос на 14%. Пермяки продолжают летать, выбирая новые направления для отдыха или через третьи страны. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Пермского края, в которых количество транзакций в июне 2022 года увеличилось на 36%, а средний чек – на 42% по сравнению с июнем 2021 года.

Часть пермяков отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июне 2022 года на 51%. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Пермском крае, а также на основе обезличенной аналитики Big Data МТС. Учитывались платежные операции в июне 2021-2022 годов по соответствующим МСС-кодам.