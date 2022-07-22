Пермский край на форуме «iВолга – 2022» представят 86 ребят

Фото: permkrai.ru

На площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера) в Самарской области открылся X Молодежный форум ПФО «iВолга – 2022». Новостью делится пресс-служба администрации губернатора.

На мероприятие съехались свыше двух тысяч молодых людей из регионов России и ближнего зарубежья. Пермский край на форуме представляет делегация в составе 86 человек. Шесть из них - участники специальной смены «Детская iВолга». Очно она проходит впервые проходит для самых юных активистов в возрасте 16-17 лет.

«iВолга» – одна из самых полезных площадок для молодежи. Участники могут там не только заявить о себе, узнать много нового. Но и выиграть грант на реализацию своего проекта», - отметил Дмитрий Махонин, глава Прикамья.

По его словам, важно, что многие инициативы можно реализовать на территории региона. Их авторы смогут пройти стажировку и реализовать себя в родном регионе.

«Делегация края была одной из самых заметных на открытии. В наших руках было десять флагов нашего региона и Коми-Пермяцкого округа. Особенный шарм добавляет фирменная амуниция – сине-фиолетовые футболки и бомберы с вышивкой регионального молодежного бренда «#нужные_люди». Несмотря на долгую дорогу, каждый из нас заряжен огромной энергией, которую хочется потратить на развитие своих навыков и компетенций», – отметила Екатерина Жирнова, молодая участница форума.

Всего в 2022 году участники форума пройдут образовательную программу, что включает 9 профильных смен: «Мой народ», «Управляй будущим», «Делай дело», «Миссия Добро», «Место жительства», «Творческий процесс», лаборатория «Практика», «Детская iВолга» и «Государственная молодежная политика». Нововведение форума - тема «Единство народов России».

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