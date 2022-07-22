В Перми построили каркас здания новой психбольницы

Фото: минстрой Прикамья
Рабочие построили основной каркас здания новой психбольницы В Орджоникидзевском районе по улице 2-я Корсуньская, а также доделали наружные коммунальные сети. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроительства. Теперь общая строительная готовность оценивается в 30%.
Фото: минстрой Прикамья
Сейчас подрядчик занимается наружными стенами и внутренними перегородками, монтирует окна, внутренние инженерные сети, отделывает помещения и устраивает кровлю. А после приступит к фасадным работам. Кроме того, на территории больницы построили газовую котельную, которая обеспечит корпус теплом и горячей водой. Закончить работы планируют до конца 2023 года.
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