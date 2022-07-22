В Перми пропал 72-летний мужчина с возможной потерей памяти

Фото: "Лиза Алерт" Пермского края

В Перми 20 июля пропал 72-летний Алексей Шубин. Он ушел вечером из дома и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края.

Особые приметы мужчины: носит бороду и усы.

Рост – примерно 165 сантиметров, худощавое телосложение и голубые глаза. Был одет в темно-зеленую футболку, серые штаны, синие кроссовки и кепку камуфляжной расцветки.

У мужчины возможна потеря памяти. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят сообщать по телефонам:

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