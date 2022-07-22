Пермские власти хотят сдать «Дом Рогова» за 560 рублей в год

Фото: kartarf.ru

Власти ищут инвестора для восстановления «Дома Н.А. Рогова» 1864 года, находящегося в поселке Ильинском по улице 50 лет Октября, 88. Раньше здесь жил этнограф, филолог и краевед Николай Рогов, который стал автором первого и наиболее полного словаря коми-пермяцкого языка.

Дом представляет собой одноэтажное здание в 560 кв. м, расположенное на участке площадью 3160 кв. м., и является объектом культурного наследия регионального значения.

После того, как краевое минимущества найдет инвесторов, власти планируют провести аукцион, а с его победителем заключить договор аренды сроком до 49 лет.

- Начальная ставка арендной платы составит 560 рублей в год или 1 рубль за 1 кв. м в год, - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Объект культурного наследия хотят сдать в аренду при условии проведения в нем работ по сохранению здания.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермская мэрия судится с арендатором Пушкинской бани

Предварительное заседание по делу назначено на 11 августа (Подробнее...)