В Прикамье пьяный мужчина забавы ради поджег чужое авто

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Соликамске местный житель стал фигурантом необычного уголовного дела. Он поджог стоящую на улице чужую машину без какой-либо серьезной причины или злого умысла. Подробности сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Все началось с того, что сотрудники ДПС увидели у одного из предприятий города столб дыма. И быстро направились к нему. На месте они увидели горящую «Тойоту Камри». А рядом – сидящего с канистрой мужчину. Он просто сидел и наблюдал за происходящим.

Стражи порядка решили задержать его. А на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению горящего автомобиля.

Как оказалось, мотивы поджигателя были просты. Находясь в пьяном состоянии, он решил поджечь чужое авто и проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС. Он слил из своей машины бензин и ночью отправился с канистрой по городу в поисках подходящего транспортного средства. Его внимание привлекла иномарка, которую он тут же облил горючей жидкостью и поджег.

Причиненный ущерб оценили в 1 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

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