В Пермском крае к жилым домам вышел медведь

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье камеры видеонаблюдения заметили около жилых районов медведя. Животное 15 июля появилось в тепличном комплексе «Пермский» в Чусовом.

Администрация городского округа уже предупредила местных жителей и попросила их быть внимательнее при посещении леса и ближайших территорий рядом с местом обнаружения медведя.

В последнее время встречи человека и медведя в Пермском крае происходят все чаще. И не всегда они заканчиваются хорошо. Так, пару недель назад в Прикамья медведица задрала грибника. Судя по всему, она увидела угрозу для медвежат.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65