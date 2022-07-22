Прокуратура требует закрыть доступ в аварийные нежилые дома Перми

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура требует от мэрии Перми закрыть свободный доступ к четырем аварийным домам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эти здания расположены в Перми по адресам: улица Солдатова, 27; улица Лодыгина, 49; улица Краснофлотская, 17; Комсомольский проспект, 89. Они уже признаны аварийными и частично расселены.

«Пустующие помещения имели разрушения, в них нет окон и дверей, при этом они не были огорожены от свободного доступа лиц. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, например несовершеннолетних», - подчеркнули в ведомстве.

Также у прокуратуры есть информация о том, что в этих домах происходили пожары с пострадавшими.

Теперь прокурор направил 4 исковых заявления в Ленинский районный суд Перми к Управлению жилищных отношений администрации города Перми и к МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

В управлении жилищных отношений администрации Перми пояснили, что сейчас для горожан ограничен доступ в дома по адресам: Комсомольский проспект, 89 и Солдатова, 27. В них установили на дверные и оконные проемы деревянные решетки. Дома полностью расселены.

Работы по ограничению доступа в аварийный дом по улице Краснофлотская, 17 проведут до 28 июля 2022 года. Расселению в судебном порядке подлежит одно жилое помещение. Дом по адресу: улица Лодыгина, 49 снесен в июне этого года. Снос аварийного дома на Компросе, 89 запланирован в третьем квартале 2022 года.

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