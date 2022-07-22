В Прикамье ожидаются жаркие и сухие выходные

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае грядущие выходные обещают быть жаркими. Температура воздуха достигнет +29 градусов, сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Как в субботу, так и в воскресенье в Прикамье будет переменная облачность. Лишь в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Дневная температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В Перми в эти дни воздух прогреется +26...+28 градусов.

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