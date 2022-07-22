Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в Пермском крае

Фото : Сеть АЗС "Газпромнефть"

В Пермском крае открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» на трассе Р-242 «Пермь – Екатеринбург» вблизи поселка Семсовхоз.

На АЗС автолюбителям доступно топливо производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти», это высокотехнологичный бензин G-Drive 95, а также АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо.

Станция работает по системе предоплаты, при которой клиенты сначала оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом, а затем самостоятельно заправляют автомобили на одной из десяти топливораздаточных колонок. Также можно оплатить заправку онлайн с помощью мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть».

На АЗС работает магазин, в котором представлено более 1500 наименований товаров. Также есть фирменное кафе, где можно купить ароматный кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

На всех автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на АЗС сети по всей стране.

До конца августа действует акция «Кофе заправляет»: при заправке от 30 литров и покупке кофе на кассе АЗС скидка на топливо составит 2 рубля с каждого литра. А если оплатить напиток онлайн в мобильном приложении сети, то выгода увеличится до 3 рублей с литра топлива.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и IOS.