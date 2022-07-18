Прокуратура нашла грубые нарушения в питании детей в детских садах Перми

Фото: Евгения ГУСЕВА
Прокуратура Кировского района Перми проверила организацию питания в детских садах «Сказка. ру» и № 137.
Оказалось, что в организациях не соблюдали условия хранения продуктов, маркировки не было, не все работники кухни прошли медосмотр, а детей кормили из поврежденной посуды.
В итоге прокурор вынес представления руководителям детсадов. Их признали виновными по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и назначили штраф на общую сумму 66 тысяч рублей.
Пресс-служба прокуратуры сообщает, со списком нарушений директора ознакомились, все исправили. Кроме того, шесть сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
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