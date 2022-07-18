Вся наша жизнь — игра: половина россиян покупает лотерейные билеты

Желание испытать удачу и быстро разбогатеть побуждает каждого второго россиянина участвовать в лотереях. Две трети из тех, кто участвовал в лотереях, выигрывали не более 5 тысяч рублей. Интерес к лотереям у россиян пропадает с возрастом. Таковы результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие».

Респондентам предлагалось ответить на вопросы об их отношении к лотереям. Оказалось, что в лотереях участвует почти половина опрошенных (48%). При этом 6% в момент проведения опроса с удивлением узнали, что лотереи все еще проводятся.

Интерес россиян к лотереям снижается с возрастом- возможно, по мере уменьшения азарта. Если среди молодых респондентов об участии в лотереях говорил каждый второй (51% опрошенных в возрасте 18-24 лет и 49% в возрасте 35-44 лет), то среди более возрастных респондентов эта доля была заметно ниже (43% — в возрасте 45-54 лет и 40% — в возрасте от 55 лет). Зато они чаще других удивлялись, что лотереи пережили СССР и 90-е (11%). Женщины участвуют в лотереях чуть чаще мужчин (49% против 47%).

Россияне участвуют в лотереях сравнительно редко: преимущественно раз в несколько месяцев (49% из числа тех, кто положительно ответил на вопрос об участии) или реже раза в год (39%). Лишь каждый восьмой (12%) покупает билеты раз в месяц или чаще.

Люди участвуют в лотереях в основном потому, что хотят испытать удачу (57%) и получить эмоциональное удовольствие (24%). Пятая часть опрошенных пытаются таким образом быстро разбогатеть (20%), каждый седьмой — из азарта (14%), каждый десятый — чтобы снять стресс, а 4% — поддерживать доброе дело, если лотерея благотворительная.

На участие в лотереях россияне тратят как правило небольшие деньги: две трети опрошенных — примерно по 500-1000 руб. в год, каждый седьмой (15%) — 100-500 руб. в год, а каждый десятый (10%) — меньше 100 руб. в год. Лишь небольшая часть опрошенных (8%, или каждый двенадцатый) тратят более крупные суммы: 6% — 1000-5000 руб. в год и всего 2% — свыше 5000 руб. в год.

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что участники лотерей имеют реальные шансы выиграть. Из общего числа респондентов счастливый билет вытягивали больше половины: 15% — один раз, 31% — «пару-тройку» раз, а 11% — много раз.