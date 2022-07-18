179 студентов прошли практику на «Азоте»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вновь принял на своей производственной площадке студентов-практикантов из высших и средних специальных учебных заведений.

В июле производственную практику на «Азоте» успешно завершили студенты Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ). Наставниками выступили работники основных технологических и ремонтных подразделений предприятия. Они помогали практикантам изучить особенности производственных процессов, знакомили с нормативно-технической документацией, оборудованием.

Кирилл Макаров – студент 3 курса БФ ПНИПУ по специальности «Технологические машины и оборудование». Под руководством механика агрегата аммиака № 1 Станислава Липунцова практикант изучил работу отделения синтеза аммиака. Этому блоку производства «Азота» студент посвятил дипломную работу.

Кирилл Макаров, студент 3 курса БФ ПНИПУ по специальности «Технологические машины и оборудование»:

- Очень интересно изучать все технологическое оборудование не на чертежах, а «вживую». Мне повезло с наставником. Он отличный специалист, рассказал много полезного, ответил на все вопросы. В ближайшем будущем планирую устроиться на «Азот» и хочу работать именно здесь – на производстве аммиака.

За 6 месяцев 2022 года производственную практику на «Азоте» прошли 179 студентов. Предприятие много лет сотрудничает с вузами и техникумами Соликамска, Томска и Березников. После получения диплома многие практиканты возвращаются на предприятие в качестве молодых специалистов.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

- В филиале «Азот» для студентов созданы прекрасные условия, чтобы они могли применить знания на практике, отработать необходимые навыки в условиях реального производства. Для предприятия – это возможность отобрать молодых специалистов, которые смогут проявить себя в дальнейшем и стать частью нашей команды.