Строгановская премия узнала имена своих номинантов за 2021 год

Фото: Пермское землячество / ВКонтакте

Строгановская премия присуждается берет свое начало с 2005 года и присуждается нашим современникам за выдающиеся достижения, прославивших своими добрыми делами Пермский край и его жителей. Ее бессменным организатором выступает пермское землячество.

В 2022 году прием заявок стартовал в начале марта. За это время в оргкомитет их поступило около 60. Среди номинантов можно найти немало известных имен: известный эколог Георгий Воронов, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, хранительница строгановских традиций в Ильинском Вера Рябкова, главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов, популярный актер и режиссер Антон Богданов, художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск» Владимир Васильев, президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева, организатор инклюзивного театра «НЕТЕАТР» Светлана Козырева, основательница центра для бездомных Анна Фадеева, призеры Олимпийских игр Евгений Климов и Анастасия Смирнова и многие другие.

Строгановская премия будет вновь присуждаться в шести номинациях: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в спорте».

Наибольшее число заявок поступило в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» и «За честь и достоинство».

Результаты голосования экспертов объявят в конце июля этого года. Дата и место проведения церемонии вручения Строгановской премии будут опубликована позднее. Лауреат получит памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тыс. рублей и статуэтку Аники Строганова.

В прошлом году лауреатами Строгановской премии стали: в номинации «За честь и достоинство» - Константин Калинин и Петр Бельков, «За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» - Альфиз Сабиров, «За высокие достижения в экономике и управлении» - Сергей Макаренко, «За высокие достижения в науке и технике» - Виталий Мишланов, «За высокие достижения в спорте» - Евгений Торсунов и Галина Липтникова. В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» было принято решение награду не вручать.

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