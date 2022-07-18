Жителей Прикамья приглашают сняться в фильме «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2»

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 22 июля, в Перми пройдут съемки заключительной сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2», в которой приглашают принять участие жителей Прикамья. Для этого нужно только зарегистрироваться и в 13.00 прийти в одежде красного цвета к фонтану на городской эспланаде (около улицы Ленина, 51/3).

По словам организаторов, участников выстроят в огромную цифру «300» в честь празднования предстоящего юбилея Перми, а главный герой Иван приземлится к ним на воздушном шаре. Руководить процессом будет режиссер картины Антон Богданов.

Напомним, съемки второй части фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» начались в Пермском крае в начале июня. По сюжету, в жизни мальчика Ивана – неутомимого фантазера и неисправимого хулигана случилась новая беда. Его школьная любовь Танечка уезжает на учебу за границу. Но просто так парень сдаваться не намерен...

Авторы проекта планируют, что фильм выйдет в прокат в 2023 году. А первую часть картины, снятую по повести пермского писателя Льва Давыдычева, можно будет увидеть на больших экранах уже этой осенью, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

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