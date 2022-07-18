На 19-летнего парня из Прикамья завели уголовное дело из-за того, что он «косил» от армии

Фото: Влад КОМЯКОВ

В мае 19-летний парень из города Чайковского Пермского края был на заседании призывной комиссии, где его признали годным к армии, но повестку он получить отказался и в назначенное время на отправку к месту прохождения военной службы не явился.

Тогда местные следователи завели на молодого человека уголовное дело по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю сообщает, что в настоящее время расследование по уголовному делу окончено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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