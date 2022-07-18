Пермяков приглашают за крафтовыми продуктами на фестиваль фермерской еды «Своё»

Фото: Фермерский фестиваль СВОЁ / ВКонтакте

Почему надо успеть посетить фестиваль фермерской еды «Своё» в Перми? Во-первых, здесь можно будет приобрести экологически чистые продукты ручной работы. Во-вторых, практически вся представленная продукция готовится небольшими партиями по уникальной рецептуре.

Самое главное, можно будет напрямую пообщаться с фермерами, узнать из чего и как готовятся их продукты, сделать выбор по кошельку и вкусу! Участники фестиваля пообещали представить уникальные, крафтовые продукты, рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, различные напитки, а также провести мастер-классы.

Фестивальный проект «Своё» проходит в России, начиная с 2017 года. За прошедшие пять лет его география успела включить 12 крупных регионов и пять федеральных округов России. Пермь в этом году впервые войдет в число его участников.

Предстоящий праздник вкусной и полезной еды включит концертную программу с участием творческих коллективов Пермского края. На площадка фестиваля будут работать фуд-корт, зоны отдыха и развлечений, деловая площадка.

Остается добавить, двери фестиваля «Своё» будут открыты для всех желающих 23 и 24 июля с 10:00 до 20:00. Местом его проведения станет площадь перед «Театром-Театром». (0+)

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