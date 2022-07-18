В день Пермского международного забега на эспланаде пройдет танцевальный марафон «Открой себя»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 3 сентября, в Перми пройдет Пермский международный спортивный марафон. Тысячи участников побегут дистанции от 200 метров до 42 километров по центральным улицам города. В этот же день в 12.00 на городской эспланаде состоится масштабный танцевальный марафон «Открой себя».

Сцены разделят по направлениям: современный стиль и классический танец. На главной площадке будут показаны лучшие номера разных стилей. Что интересно, артисты планируют суммарно «протанцевать» самую большую марафонскую дистанцию. Кроме того, параллельно здесь пройдут открытые тренировки и мастер-классы. А в конце - награждение участников концерта.

По словам главы Перми Алексея Демкина, международный спортивный марафон всегда ассоциировали с большим городским праздником.

- Традиционно в первый день мы проводим различные мероприятия для того, чтобы заинтересовать не только спортсменов, но и более широкую аудиторию. Уже были: легкоатлетическое шоу, соревнования профессиональных спортсменов по рукопашному бою, самбо, кикбоксинг, каратэ и турнир по силе удара. А в этом году в день открытия соревнований решили провести большой танцевальный марафон, – рассказывает мэр.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самому пожилому участнику грядущего Пермского международного марафона – 91 год

Самому молодому – всего годик (Подробнее...)