Демонстрация техники, выставка животноводства и конкурс профмастерства: в Прикамье пройдет традиционный «АгроФест»

Фото: Минагро.

22 июля на опытном поле НИИ Сельского хозяйства в с. Лобаново состоится традиционное мероприятие агропромышленной отрасли Пермского края — межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса «Прикамский АгроФест — 2022».

Участники соберутся показать лучшее и обсудить важное: программа выставки-форума «Прикамский АгроФест — 2022» очень насыщенная и разнообразная — демонстрации достижений, выставки, пленарное заседание, конференция, конкурс профмастерства и др.

Так, в рамках выставочной программы фестиваля пройдет демонстрация современной сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса из различных регионов России. Производители продемонстрируют лучшие образцы техники в статике и динамике.

Еще одно направление экспозиционной части «АгроФеста» — животноводство и племенное дело. На выставке будут представлены лучшие породы крупного рогатого скота молочного и мясного направлении , а также лучшие породы коз, овец и племеннои домашнеи птицы.

За последние годы агропромышленный комплекс России в целом и Пермского края в частности показывает позитивную динамику и активное развитие – разработки в области машиностроения, внедрение новых технологий в животноводстве, цифровизация и роботизация АПК, налаживание продуктивных отношений со странами-партнерами. Именно эти вопросы, а также актуальные темы импортозамещения и новых экспортных направлений обсудят участники деловой выставки-форума «АгроФест». Подробная программа доступна по ссылке.

Одна из ключевых целей «АгроФеста» – обеспечение взаимодействия органов власти, бизнеса, учебных заведений и молодежи для совместного решения задач агропромышленной отрасли Пермского края. В выставке-форуме примут участие прикамские аграрии, сельхозтоваропроизводители из Прикамья и других регионов России, поставщики агропрома, производители сельхозтехники, эксперты отрасли, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений, а также жители и гости краевой столицы.

Профессиональные и компетентные кадры – еще один актуальный вопрос для АПК Пермского края. В рамках «Прикамского АгроФеста» состоится конкурс механизаторов сельскохозяи ственных предприятии региона по различным направлениям, а также награждение победителей конкурса мастеров-селекционеров и конкурса техников по искусственному осеменению.

Генеральным партнёром «Прикамского АгроФеста – 2022» выступил известный производитель агромашин Ростсельмаш. Ростсельмаш — современная транснациональная компания с богатой историей, фирменным подходом: стремлением к качеству, развитию и совершенствованию. Входит в число крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники мира. Компания располагает собственным центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла. Под собственным брендом Ростсельмаш выпускает широкий модельный ряд машин и оборудования для сельскохозяйственных операций – от подготовки почвы до первичной переработки зерна. Также в продуктовый портфель компании входят цифровые разработки для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

Партнёр «АгроФеста – 2022» — ООО «Центрагроснаб». На сегодняшний день ООО «Центрагроснаб» является одной из крупнейших организаций, которая поставляет на территорию Пермского края сельскохозяйственную, коммунальную и дорожную технику, различное оборудование и запчасти. Компания имеет свой сервисный центр, квалифицированных обученных сервисных специалистов, сервисные автомобили, оборудование, инструмент, одним словом — все то, что нужно для быстрого и качественного выполнения своих гарантийных обязательств, текущего ремонта и поддержания техники в рабочем состоянии.

Межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники, оборудования и современных технологий для агропромышленного комплекса «Прикамский АгроФест — 2022» пройдет 22 июля в с. Лобаново (Пермский край) на Опытном поле НИИ Сельского хозяйства. Для участия необходима предварительная регистрация, доступная на сайте.