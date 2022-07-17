В Пермском крае за сутки произошло десять пожаров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки на территории Пермского края произошло 10 пожаров: 4 в Перми, по 2 пожара на территории Чайковского городского округа и Александровского муниципального округа, по 1 пожару на территории Октябрьского городского округа и Кунгурского муниципального округа.

К счастью, погибших и травмированных на пожарах нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 16 июля 2022 года на территории Пермского края 154 профилактическими группами в количестве 334 человека проведены мероприятия:

- Осуществлено 1212 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 1 904 человек;

- Распространена 1 383 листовки (памятки).