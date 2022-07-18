На территории Пермского края за три прошедших дня есть новые жертвы на пожарах и воде

Фото: МЧС Пермского края.

В минувшую пятницу, 15 июля, на территории Пермского края произошло 9 техногенных пожаров, из которых два зафиксировали в Перми; по одному - в Соликамском, Краснокамском, Октябрьском, Александровском округах и Пермском районе.

В Кунгуре в 20:27 на пульт дежурной части поступило сообщение о загорании в бане. К месту возникновения пожара были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники. Пожар ликвидирован в 20:50. Что произошло в переулке Рельсовом сообщает «КП-Пермь».

В субботу, 16 июля, число пожаров увеличилось, их число увеличилось до 10: четыре – в Перми; по два - в Чайковском и Александровском округах; по одному - в Октябрьском и Кунгурском округах.

К концу недели, 17 июля, рост техногенных происшествий продолжился. На территории края произошло уже 11 пожаров: четыре – в Перми; два – в Кунгурском округе; по одному – Очерском, Чайковском, Березниковском, Чусовском и Карагайском округах.

Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ! При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

За три дня с 15 по 17 июля в Прикамье на дорогах региона произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, из которых: 15 июля – 9 (Орджоникидзевский, Индустриальный и Ленинский районы Перми; Лысьвенский, Соликамский и Горнозаводский округа; Пермский район); 16 июля – 6 (Пермский район; Кудымкарский, Добрянский, Суксунский, Нытвенский и Кунгурский округа); 17 июля – 6 (три – Пермский район; Краснокамский, Кунгурский и Чайковский округа).

К сожалению, не снижается число чрезвычайных происшествия на воде: 16 июля зафиксировали два случая - на реке Сылва в Кунгурском округе (один человек утонул), на реке Чусовой со стороны Чусовского округа (один человек утонул, продолжаются поиски еще двух человек); 17 июля – один на реке Сылва в посёлке Сылва Кунгурского округа (один человек утонул).

Что произошло на воде 16 июля и 17 июля сообщает «КП-Пермь». Как рассказывает издание, в Пермском крае за первую половину лета 2022 года уже утонули семь детей в возрасте от 9 до 15 лет.

Наступившая жаркая погода на территории Прикамья продолжает привлекать туристов, отмечается резких рост зарегистрированных туристических групп. На природу отправилось 176 тургрупп: 15 июля - 75, 16 июля - 79, 17 июля – 22.

На территории Пермского затопленных территорий в МЧС не зафиксировали, нарушение энергоснабжения и аварии на объектах ЖКХ не произошли.

Подразделения краевого МЧС в прошедшие три приняли участие в тушении девяти лесных пожаров: 15 июля – 2, 16 июля – 3, 17 июля – 4.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его. Одновременно следует отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью либо сообщить по круглосуточному телефону: 8-800-100-94-00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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