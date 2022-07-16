В Пермском крае за сутки произошло девять пожаров

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

За минувшие сутки 15 июля в Пермском крае произошло 9 пожаров: два в Перми, два в Кунгуре, по одному на территориях Соликамского, Краснокамского, Октябрьского городских округов, Александровского муниципального округа и Пермского района. К сожалению, на одном из пожаров погиб человек и двое получили травмы.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 15 июля 2022 года на территории Пермского края 159 профилактическими группами в количестве 346 человека проведены мероприятия:

- Осуществлено 1253 обхода объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 2 005 человек;

- Распространена 1 4731 листовка (памятка).