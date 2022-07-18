В Перми после закрытия Средней дамбы на Бульваре Гагарина образовались пробки

Фото: сервис Яндекс.Пробки.

В первый день же закрытия Средней дамбы на Бульваре Гагарина образовались пробки. Транспорт пустили в объезд, в итоге у Цирка и в районе Авторадио затруднено движение. Средняя скорость составляет 7-10 километров в час.

Затруднено движение транспорта и на Улице Уральской перед въездом на Северную дамбу. Возле Цирка встречаются два потока машин и автобусов, поэтому в час пик здесь образовалась пробка.

Напомним, Среднюю дамбу закрыли в Перми на три недели из-за серьезного размыва грунта с 17 июля до 6 августа. Первоначально планировалось, что на период ремонта моста движение транспорта должно было осуществляться по одной полосе движения, но после обнаружения размыва грунта движение по Средней дамбе решили полностью закрыть.

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